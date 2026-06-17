Taşacak Bu Deniz’e Rakip Olacaktı… Daha İlk Bölüm Çekilmeden Kriz Çıktı! Başrol Oyuncusu Diziden Ayrıldı

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Yeni yayın döneminde televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanan ve Karadeniz temasıyla dikkat çeken “Sevdam Karadeniz” dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha yayın hayatına başlamadan gündeme gelen projede başrol oyuncusu Emre Bey’in ekipten ayrıldığı öğrenildi.

Trabzon’da çekilecek olan ve yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanan dizi, TRT 1’in ilgi gören yapımlarından “Taşacak Bu Deniz”e rakip olarak gösteriliyordu. Yapımcılığını, daha önce birçok başarılı projeye imza atan Mia Yapım’ın üstlendiği dizinin hazırlıkları sürerken oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı.

Başrolde yer alması beklenen Emre Bey’in, dizide Kuzey Alazlı karakterine hayat vereceği açıklanmıştı. Ancak oyuncunun yapım ekibiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından projeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenilirken, Emre Bey’in yerine hangi oyuncunun geleceği ise merak konusu oldu. NOW TV ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin yeni başrolüyle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi