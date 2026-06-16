Bülent Şakrak Apar Topar Ameliyata Alındı

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Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak, bir süredir kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşıyor. Son olarak sevgilisinin kontrolü için hastaneye giden oyuncu, bu sırada kendisi de kapsamlı bir sağlık taramasından geçti.

İlk yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmazken, daha sonra gerçekleştirilen sanal anjiyoda kalp damarında ciddi düzeyde tıkanıklık tespit edildi. Ardından yapılan gerçek anjiyoda ise tıkanıklığın yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirlendi.

“HİÇBİR ŞİKAYETİM YOKTU”

Yaşadığı süreci anlatan Bülent Şakrak, hastaneye tamamen tesadüf eseri gittiğini ve kendisinde herhangi bir belirti olmadığını söyledi. Oyuncu, check-up kapsamında yapılan efor testi, EKG ve ekokardiyografi sonuçlarında da ilk etapta herhangi bir sorun görülmediğini ifade etti.

Şakrak, sanal anjiyo sonucunda damarındaki tıkanıklığın ortaya çıktığını belirtirken, daha sonra yapılan ileri incelemelerde durumun beklenenden daha ciddi olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

“BEKLETSEM KALP KRİZİ GEÇİRTİRİM”

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü olmadığını belirten oyuncu, hastaneden çıktıktan sonra Çanakkale’ye gitmeyi planladığını ancak doktorundan gelen telefon sonrası sürecin değiştiğini anlattı. Doktorunun “Ortada şikayet yok ama bu çok hayati bir durum, önlem almalıyız” dediğini aktaran Şakrak, durumu ertelemeden müdahale kararı aldıklarını söyledi. Bülent Şakrak, “Ben bunu oturup bekletsem, biliyorum ki ben iki aya kendime kalp krizi geçirtirim zaten. Onunla ben yaşamam. Ertesi gün harekete geçtik ve ertesi gün itibarıyla bu meseleyi çözdük” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, “Artık stentliyim ama iyiyim” diyerek son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Haber Merkezi