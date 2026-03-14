Taşacak Bu Deniz Setinde Bomba Aşk İddiası: Set Aşkı Gerçek mi Oldu?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde yeni bir aşk doğduğu iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Dizide Hicran karakterini canlandıran Burcu Cavrar ile Gezep rolündeki Onur Dilber’in gerçek hayatta da birlikte oldukları öne sürüldü.

Ekrandaki uyumlarıyla dikkat çeken ikili hakkında sosyal medyada ve kulislerde konuşulan söylentiler kısa sürede yayılırken, konuya ilişkin ilk açıklama Burcu Cavrar’dan geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cavrar, partneri Onur Dilber ile aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını belirtti. Oyuncu, aralarındaki bağın sadece arkadaşlığa dayandığını ifade ederek, “Böyle bir durum yok. Biz çok iyi anlaşan iki arkadaşız. Birbirimizi seviyoruz ama bu sadece iyi bir partner uyumundan kaynaklanıyor” dedi.

Cavrar’ın açıklamasıyla birlikte set arkasında konuşulan aşk iddiaları da netlik kazanmış oldu.

Kaynak: 2.Sayfa