Survivor Almeda Kan Donduran Hayat Hikayesini Anlattı: Şiddet Görüp İstismara Uğramış!

Survivor All Star yarışmacılarından Almeda Baylan ilk kez hayat hikayesini anlattı. Çocukken şiddet gören ve istismara maruz bırakılan Almeda'nın yaşadıkları seyircileri dehşete düşürdü.

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Survivor Almeda Kan Donduran Hayat Hikayesini Anlattı: Şiddet Görüp İstismara Uğramış!

Survivor All Star dün akşam dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ancak oyuna damga vuran Almeda Baylan'ın anlattığı hayat hikayesi oldu. Almeda'nın çocukluğunda yaşadıkları izleyenleri dehşete düşürdü. Seyirciler o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Survivor Almeda Kan Donduran Hayat Hikayesini Anlattı: Şiddet Görüp İstismara Uğramış! - Resim : 1

KEMERLE DÖVÜLMÜŞ!

Anne ve babasıyla değil akrabalarıyla büyüdüğünü söyleyen Almeda şiddet gördüğünün açıkladı. Almeda, "Anneannem ile kalıyordum, dayımla kalıyordum bir bakıyorum başka yerde kalıyorum. Teyzemde kalıyordum, süreç biraz karışık. Küçüktüm daha. 11 yaşlarında falandım. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kemerle dayak yiyen bir kızdım küçükken. Bunlar beni yıpratmıştı" dedi.

Kardeşinin de gözleri önünde darbedildiğini anlatan Almeda şöyle konuştu:

"Kardeşim de aynı şekilde çoğu zaman gözümün önünde şiddete maruz kalmış ve onu koruyamamıştım."

Survivor Almeda Kan Donduran Hayat Hikayesini Anlattı: Şiddet Görüp İstismara Uğramış! - Resim : 2

'YAKIN AKRABA TARAFINDAN'

Çocuk yaşta istismara maruz bırakılan Almeda'nın sözleri kan dondu: "İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstlük çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olaya yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. O an korkuyorsun hiçbir şey yapamıyorsun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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