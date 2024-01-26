Sosyal medyanın fenomen ismi, Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor

Kızılcık Şerbeti dizisine sosyal medyada tanınmış bir isim olan Meriç Keskin konuk oluyor.

Sosyal medyanın fenomen ismi, Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor

Show TV ekranlarında yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine sosyal medyadan ünlü bir isim konuk olacak.

Show TV’nin, reyting rekortmeni, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, ve Müjde Uzman’ın paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak.

Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat veriyor. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.

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