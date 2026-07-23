Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Fatma Soydaş tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Soydaş, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Sosyal Medya fenomen
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
'Godzilla vs. Kong' Serisinin Ünlü Yıldızı Kaylee Hottle Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti
Muhtemel Aşk’ta Büyük Kırılma: Yeni Bölüm Öncesi Fragman Gündem Oldu Muhtemel Aşk’ta Büyük Kırılma
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Valinin Telefonu Açıldı 2 Kritik İsim Gözaltına Alındı Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
SGK Son Dakika Duyurdu: Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor
Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı: 'Hazine Yardımı Vekil Sayısına Göre Dağıtılsın' Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı
Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt
Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek