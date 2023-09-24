Shakira, yeni klibinde Piqué'nin kovduğu dadıyı oynattı

Shakira'nın en son klibinde, çocuklarına uzun süre bakan dadının sürpriz bir kısa süreli bir görüntüsü yer alıyor. Gerard Piqué'nin, kendisi hakkındaki ihanet iddialarını şarkıcıya ilettiği gerekçesiyle dadıyı kovduğu iddia edilmişti.

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Shakira, yeni klibinde Piqué'nin kovduğu dadıyı oynattı

Piqué'nin Shakira'yı aldattığına dair söylentilerin ortasında, 2011'in başlarından beri birlikte olan 46 yaşındaki Kolombiyalı pop yıldızı ve 36 yaşındaki eski İspanyol futbolcu Haziran 2022'de ayrıldıklarını açıklamıştı.

Eski çift, ayrılık nedenlerini hiçbir zaman doğrulamasa da Shakira'nın sosyal medyada ve müziğinde eski eşine bazı iğneleyici göndermeler yaptığı anlaşılıyor.

20 Eylül Çarşamba günü yayımlanan El Jefe adlı şarkısının yeni klibinden anlaşıldığı üzere Grammy ödüllü sanatçı, Piqué'ye bir kez daha yüklendi.

Haber Global'in aktardığı habere göre şarkının sonuna doğru kamera, Piqué'nin kovduğu iddia edilen dadı Lili Melgar'ın yüzüne yakınlaşıyor.

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