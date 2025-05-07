Sezen Aksu’ya 'Özgür Demirtaş' Şoku! 'Büyük Fiyasko' Dedi, Yerden Yere Vurdu

Ekonomist Özgür Demirtaş, aşk ve ayrılık şarkıları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Sezen Aksu’nun eserlerinin tüm haklarını 18 milyon dolara satmasına tepki gösterdi. Demirtaş ‘Danışmanlığını kim yaptı ise büyük fiyasko’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sezen Aksu’ya 'Özgür Demirtaş' Şoku! 'Büyük Fiyasko' Dedi, Yerden Yere Vurdu

Sanat dünyasının ‘Minik Serçesi’ ünlü sanatçı Sezen Aksu, uzun süre sonra dikkat çeken bir karara imza attı. Sezen Aksu, Amerika merkezli dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG), ile anlaştı. Ünlü sanatçı 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin hakkını 18 milyon dolara sattı.

Sezen Aksu’ya 'Özgür Demirtaş' Şoku! 'Büyük Fiyasko' Dedi, Yerden Yere Vurdu - Resim : 1

Söz konusu anlaşma sonrasında açıklama yapan Universal Music şunları söyledi: Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur.

Sezen Aksu’ya 'Özgür Demirtaş' Şoku! 'Büyük Fiyasko' Dedi, Yerden Yere Vurdu - Resim : 2

'BÜYÜK FİYASKO'

Sosyal medyada da gündem olan anlaşma sonrasında ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir eleştiri geldi.

Demirtaş, Sezen Aksu'nun ekonomi danışmanını işaret ederek ‘Son derece düşük bir fiyat. Sezen Aksu bunun çok daha ötesinde bir sanatçı. Danışmanlığını kim yaptı ise büyük fiyasko’ dedi.

Sezen Aksu’ya 'Özgür Demirtaş' Şoku! 'Büyük Fiyasko' Dedi, Yerden Yere Vurdu - Resim : 3

Sezen Aksu’ya 'Özgür Demirtaş' Şoku! 'Büyük Fiyasko' Dedi, Yerden Yere Vurdu - Resim : 4

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