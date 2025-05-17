Seren Serengil'in Son Hali Olay Oldu: Hayranları Tanıyamadı

Ünlü sanatçı Seren Serengil, Anneler Günü'nde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu. "Anneler Günü'nü içimizden, sessizce kutluyoruz" diyen Seren Serengil, Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını yitiren anneleri, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin'i ve tutuklu olan gençlerin annelerini unutmadığını belirtmişti.

Seren Serengil'in bu paylaşımı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı bu kez yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem oldu.

Bir televizyon yayınına konuk olan Seren Serengil'i gören hayranları tanıyamadı. Suratına pek çok işlem yaptırdığı görülen Seren Serengil'e hem destek mesajları hem de eleştiri geldi.

İşte Seren Serengil'in olay olan son hali

Kaynak: Haber Merkezi