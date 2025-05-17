Acı Haberi Sosyal Medyadan Öğrendi

Oyuncu Hakan Yılmaz, babasının vefat haberini setteyken sosyal medyadan öğrendiğini açıkladı. Oyuncu, çekimlere ara vererek cenazeye katıldığını anlattı. “İki sahne daha çektim, sonra babamı yerine teslim ettim” dedi. Yaşadığı süreci “travma” olarak nitelendirdi.

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Acı Haberi Sosyal Medyadan Öğrendi

'Sıcak Büfe' filminin başrol oyuncusu Hakan Yılmaz, katıldığı Saba Tümer’in programında babasının vefat süreciyle ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Film çekimlerinin ikinci gününde acı haberi sosyal medya üzerinden aldığını belirten Yılmaz, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana başsağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor." dedi.

SAHNEYİ TAMAMLAYIP CENAZEYE GİTTİ

Yönetmen Serdar Gözelekli’nin çekimleri durdurmayı teklif ettiğini ifade eden Yılmaz, iki sahne daha tamamladıktan sonra babasının cenazesi için sete ara verdiğini söyledi. Yılmaz, yaşadığı süreci, "Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, ondan sonra babamı yerine teslim edip, döndüm." sözleriyle anlattı.

GEÇTİĞİMİZ YAZ VEFAT ETMİŞTİ

Yılmaz'ın Bodrum'da yaşayan babası Necdet Yılmaz, geçtiğimiz yılın ağustos ayında, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Hakan Yılmaz, çoklu organ yetmezliğinden vefat eden babası Necdet Yılmaz için sosyal medya hesabından, "Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Bodrum Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktır. Yılmaz Ailesi." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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