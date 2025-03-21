Seren Serengil'den 20 Sene Sonra Bir İlk! Daha Fazla Dayanamadı Bakan Yerlikaya'ya Seslendi

Ünlü sunucu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında uygulanan kısıtlamalara ilişkin Bakan Yerlikaya’ya seslendi. Şikayetlerini art arda sıralayan Seren Serengil, Bakan Yerlikaya’ya “Her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var? Lütfen bize karşı biraz daha insanca davranın” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "Yokluk" ve "Açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilerledi. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bazı metro istasyonları kapatıldı, sosyal medya platformlarına erişim belirti bir süre kısıtlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de toplanma çağrısı sonrasında siyasi ve ünlü isimlerden destekler tek tek sıralanırken, ünlü sunucu Seren Serengil’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Seren Serengil'den 20 Sene Sonra Bir İlk! Daha Fazla Dayanamadı Bakan Yerlikaya'ya Seslendi - Resim : 1

'HER ŞEYİ YASAKLIYORSUNUZ'

Bir video çeken Seren Serengil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Serengil “Her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var?' Evet! Bana karışan var şu anda. Sokakta ne arıyorsun? diyorsun. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya da yazma diyorsun. Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsun metroyu yavaşlatıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Anlayamıyorum bütün bunları neden yaptığınızı” dedi.

Seren Serengil'den 20 Sene Sonra Bir İlk! Daha Fazla Dayanamadı Bakan Yerlikaya'ya Seslendi - Resim : 2

'HİÇBİR KANAL BENİ ÇALIŞTIRMIYOR'

Çok sayıda iş insanı ve sporcunun konuşmadığına dikkat çeken Serengil “Siz sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmadıklarını zannediyorsunuz? Hayır, korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda mesela ben çalıştırılmıyorum, beni çalıştırmıyor hiçbir kanal. Umurumda değil, zaten rezil rezil programlar var istemem ben” diye konuştu.

Seren Serengil'den 20 Sene Sonra Bir İlk! Daha Fazla Dayanamadı Bakan Yerlikaya'ya Seslendi - Resim : 3

'20 YILDIR İLK DEFA SİZE VİDEO ÇEKİYORUM'

Serengil “Sizin yanınızda olanlar iş bulacak, sizin yanınızda olmayan iş bulamayacak. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Böyle bir şey olabilir mi?” diye isyan etti.

“Ben siyasetten anlamayan, siyasi bilgisi de gerçekten sıfır olan bir insanım. Sizin adınıza bile 10 kere baktım söyleyebilmek için” diye belirten Serengil şunları söyledi: Umurumda değil çünkü, 20 senedir de ilk defa size karşı bir video çekiyorum. Artık çok fazla oldu artık! Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor ama herkes aynı fikirde bunu bilin. Korkuyorlar işlerinden olurlar diye.

'İNSANLARI SEVMEYİ DENEYİN'

Serengil, Bakan Yerlikaya’ya “Lütfen sevmeyi deneyin insanları. Bu sevgisizlik, kötülük çağrıştırıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saraçhane Seren Serengil Ali Yerlikaya Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Aydilge'den Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz Ziyaret Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz Ziyaret
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Starlar Çalıştı, O Yedi... Ünlülerin Danışmanı Dolandırıcı Çıktı Ünlülerin Danışmanı Dolandırıcı Çıktı
Ünlü Rapçi Reynmen'den Ortalığı Karıştıran Saraçhane Yorumu… Hem Destek Hem Eleştiri Yağdı Ünlü Rapçi Reynmen'den Ortalığı Karıştıran Saraçhane Yorumu… Hem Destek Hem Eleştiri Yağdı
Eski First Lady'nin İddialı Pozları Gündem Oldu Eski First Lady'den İddialı Pozlar
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!