Seren Serengil'den 20 Sene Sonra Bir İlk! Daha Fazla Dayanamadı Bakan Yerlikaya'ya Seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "Yokluk" ve "Açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilerledi. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bazı metro istasyonları kapatıldı, sosyal medya platformlarına erişim belirti bir süre kısıtlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de toplanma çağrısı sonrasında siyasi ve ünlü isimlerden destekler tek tek sıralanırken, ünlü sunucu Seren Serengil’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'HER ŞEYİ YASAKLIYORSUNUZ'

Bir video çeken Seren Serengil, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Serengil “Her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var?' Evet! Bana karışan var şu anda. Sokakta ne arıyorsun? diyorsun. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya da yazma diyorsun. Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsun metroyu yavaşlatıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Anlayamıyorum bütün bunları neden yaptığınızı” dedi.

'HİÇBİR KANAL BENİ ÇALIŞTIRMIYOR'

Çok sayıda iş insanı ve sporcunun konuşmadığına dikkat çeken Serengil “Siz sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmadıklarını zannediyorsunuz? Hayır, korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda mesela ben çalıştırılmıyorum, beni çalıştırmıyor hiçbir kanal. Umurumda değil, zaten rezil rezil programlar var istemem ben” diye konuştu.

'20 YILDIR İLK DEFA SİZE VİDEO ÇEKİYORUM'

Serengil “Sizin yanınızda olanlar iş bulacak, sizin yanınızda olmayan iş bulamayacak. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Böyle bir şey olabilir mi?” diye isyan etti.

“Ben siyasetten anlamayan, siyasi bilgisi de gerçekten sıfır olan bir insanım. Sizin adınıza bile 10 kere baktım söyleyebilmek için” diye belirten Serengil şunları söyledi: Umurumda değil çünkü, 20 senedir de ilk defa size karşı bir video çekiyorum. Artık çok fazla oldu artık! Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor ama herkes aynı fikirde bunu bilin. Korkuyorlar işlerinden olurlar diye.

'İNSANLARI SEVMEYİ DENEYİN'

Serengil, Bakan Yerlikaya’ya “Lütfen sevmeyi deneyin insanları. Bu sevgisizlik, kötülük çağrıştırıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi