Serap Paköz'den İbrahim Tatlıses'e ağır sözler: Eli dursa ağzı durmaz

Sunucu Serap Paköz, henüz 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran türkücüyü sert sözlerle eleştirdi: "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır" dedi.

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Serap Paköz'den İbrahim Tatlıses'e ağır sözler: Eli dursa ağzı durmaz

Türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde değişimiyle gündeme gelen 'Yeşil Vadi'nin Kızı' dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a kilosuyla ilgili yorum yapınca büyük eleştiri aldı.

Henüz 13 yaşındaki Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda 'uyaran' Tatlıses, "5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm, kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi.

Tatlıses'le olan fotoğrafını paylaşan Gökyıldız ise "Bahsi geçen kebapçı" karşılığını verdi.

'ŞİDDET YANLISI OLMAK BİR KARAKTER SORUNUDUR'

Sunucu Serap Paköz ise Tatlıses'e sert ifadelerle tepki gösterdi: "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır. Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım.

Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hâlâ 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır."

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Beren Gökyıldız Serap Paköz İbrahim Tatlıses
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