Angelina Jolie, Brad Pitt'i kendisini 'soymakla' suçluyor

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı "bir yabancıya" gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve Jolie’nin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Jolie’ye dava açmıştı.

CNN'in haberine göre, yeni belgeler ortaya çıktı. Belgelerde, Angelina Jolie, Pitt'in Miraval Şatosu'nun kontrolünü ele geçirmek için kendisini soyduğunu öne sürüyor.

Pitt, belgelerde eski eşini "soymakla" ve mallarını "yağmalamakla" suçlanıyor. Bu doğrultuda Jolie'nin eski yatırım şirketi Nouvel, Pitt'ten zararların giderilmesi için 350 milyon dolar talep ediyor.

Belgelerde, Pitt'in 1 milyon dolardan fazla parayı renovasyona harcadığına dikkat çekiliyor. Avukatlar, bu gereksiz harcamaların, Jolie'nin kendi hissesini Rus bir iş adamına satmasının ardından daha da arttığını iddia ediyor.

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.