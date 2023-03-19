Selena Gomez'den Instagram rekoru

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 380 milyon takipçisiyle Instagram'da uzun zamandır en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Kylie Jenner'ın rekorunu kırdı. Gomez, 400 milyon takipçiyle Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü oldu.

Geçtiğimiz günlerde Vanity Fair’e konuşan Gomez, sosyal medya ile arasına mesafe koyduğunu ve telefonunda yalnızca TikTok uygulamasının olduğunu söylemişti. Gomez, "Telefonumdaki tek şey TikTok, çünkü onu biraz daha az düşmanca buluyorum" ifadelerini kullanan sanatçı, kaba yorumların kendisini incittiğini ve platformları çok fazla kullanmayı, zaman kaybı olarak gördüğünü belirtmişti.

Instagram’da erkeklerde rekor ise 562 milyon takipçisiyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ait.