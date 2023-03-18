Ünlü oyuncu Lance Reddick evinde ölü bulundu

TMZ'nin haberine göre, Lance Reddick Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu. 60 yaşındaki ünlü oyuncu Reddick'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Efsane dizilerden The Wire'de Teğmen Cedric Daniels'ı, Fringe'de ise Phillip Broyles karakterlerine hayat veren Lance Reddick; John Wick film serisinde ise en popüler karakterlerden biri olan Charon'u canlandırmıştı.

LANCE REDDİCK KİMDİR?

7 Haziran 1962'de Baltimore, Maryland'de doğan Lance Reddick, Rochester Üniversitesi'nden Müzik Lisans derecesi aldı, 1990'ların başında Yale Drama Okulu'na katıldı ve 1994'te Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesi aldı.

ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı. Reddick, son olarak "John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat vermişti.