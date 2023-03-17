Athena Gökhan'dan, Muharrem İnce'ye tepki: Yerimiz kalmadı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlanırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce, "Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa seçim riske girer" ifadelerini kullandı.

"KALDIRACAK YERİMİZ KALMADI"

İnce'nin bu sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, "Sayın İnce, size bu Halk asla Oy vermeyecek! Çünkü Amacınız Oy bölmek ama o da olmayacak

Son dönem Sosyal medya çalışmalarınız var onlar da işe yaramayacak. çünkü sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı. Artık Yeni Türk siyaseti daha temiz olmalıdır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem