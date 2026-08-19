Sefo ve Çağla Boz Aşkında Evlilik İddiası, Beklenen Açıklama Geldi

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Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen şarkıcı Sefo, bir süredir Çağla Boz ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyor. Sefo, yakın arkadaşları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da katıldığı özel bir yemekte Çağla Boz'a evlilik teklifi etmiş, havai fişeklerle süslenen gecede sevgilisine yüzük takmıştı.

ŞAKA AMAÇLI YAPILMIŞ

Romantik anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak Çağla Boz, ortaya atılan evlilik iddialarına açıklık getirdi. Boz, yaşananların gerçek bir evlilik teklifi olmadığını ve olayın şaka amaçlı gerçekleştirildiğini söyledi.

'ŞU AN İÇİN ÇOK ERKEN'

Boz, “Şu an öyle bir şey yok. Hem arkadaş hem sevgiliyiz. Şu an için çok erken. Şaka yaptık. Havai fişeklerin patladığını görünce Demet Akalın da öyle bir video çekti. Yanlış anlaşıldı” ifadelerini kullandı.