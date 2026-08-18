Seda Sayan’dan Çakma Çanta İtirafı: 'Parayı Kolay Kazanmıyorum'

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, lüks çanta fiyatlarını eleştirerek imitasyon ürün kullandığını açıkladı. “5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum” diyen Sayan, çanta tercihinin nedenini “Parayı kolay kazanmıyorum” sözleriyle anlattı.

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Seda Sayan’dan Çakma Çanta İtirafı: 'Parayı Kolay Kazanmıyorum'
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Seda Sayan, lüks çanta fiyatlarının yüksekliğini eleştirerek imitasyon ürün kullandığını açıkladı. “Parayı kolay kazanmıyorum” diyen Sayan, yüksek meblağlar ödemek yerine beğendiği çantaların çakma versiyonlarını tercih ettiğini söyledi. 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen ve kadın-erkek ilişkilerine yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sayan, bu kez çanta tercihiyle dikkat çekti.

'DELİ MİYİM BEN?'

Kafa TV’de katıldığı programda konuşan şarkıcı, çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirtti. Sayan, “5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Seda Sayan’dan Çakma Çanta İtirafı: 'Parayı Kolay Kazanmıyorum' - Resim : 1

'SAHTE OLDUĞUNU ANLAMADI'

Paris’te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çantanın fermuarında yaşanan bir sorundan bahsetti. Sayan, “Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar” dedi. Birçok üründe imitasyon kullanabileceğini belirten Sayan, saat konusunda ise aynı tercihi yapmadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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