Somer Sivrioğlu İstanbul Defterini Kapattı! Efendy İstanbul'a Veda Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şef Somer Sivrioğlu, 5 yıl önce İstanbul'da açtığı Efendy restoranını kapatarak markayı doğduğu şehir Sydney'e geri taşıma kararı aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla İstanbul'daki son servis tarihinin 16 Ağustos olduğu duyuruldu. Restoranın resmi hesaplarından paylaşılan açıklamada, İstanbul'daki son servisin 16 Ağustos'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Kararın bir veda değil, yeni bir başlangıç olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'SYDNEY' E DÖNÜŞ VAKTİ'

“2007 yılında Sydney'de başlayan bu hikaye; binlerce sofraya, dostluğa ve unutulmaz anlara dönüştü. Beş yıl önce İstanbul'a taşıdığımız Efendy için şimdi doğduğu şehir Sydney'e dönüş vakti" diyen ünlü şef, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'BU BİR SON DEĞİL'

"16 Ağustos'taki son servisimizle İstanbul'daki bu bölümü tamamlıyoruz. Ancak bu bir son değil; özüne sadık kalarak yoluna devam eden hikayemizin yeni bir adımı.”

Kaynak: Haber Merkezi