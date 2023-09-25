Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına konserde 'çakmak' attılar!

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Ankara'daki konserinde talihsiz bir an yaşadı. Şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.

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Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına konserde 'çakmak' attılar!

Konserinde şarkı söyleyen ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına, sahneye atılan bir çakmak isabet etti. Görüntüler, konserde bulunan bir dinleyici tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ANKARA'DA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu.

ÇAKMAK KAFASINA İSABET ETTİ

Ünlü şarkıcı, sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Bir kişinin attığı çakmak, Fatma Turgut'un kafasına isabet etti.

O anlar konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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