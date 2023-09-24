EYT'den emekli olan Hamdi Alkan, maaşını açıkladı

'Reyting Hamdi' programı ile tanınan ve 'Arka Sıradakiler' dizisinde yönetmen koltuğunda oturan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT'ten emekli olduğunu söyledi.

Önceki gün bir etkinliğe katılan Hamdi Alkan, emekli maaşını açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, 56 yaşındaki ünlü isim, "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.