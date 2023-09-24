Yeni gelişme: Mustafa Sandal, İYİ Parti'nin teklifini kabul edecek mi?

Mayıs 2023 seçimlerine giden süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yayınladığı destek mesajlarıyla öne çıkan şarkıcı Mustafa Sandal'ın adı, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için geçiyordu.

Hatta Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında "Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Mustafa Sandal Bey'le bizim bir dostluğumuz oluştu zaman içerisinde. Ben istedim doğrusu ama henüz herhangi bir anlaşma ya da resmi bir teklif yapmadık. Keşke adım atsa. Çok isterim" ifadesini kullanmıştı.

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, Sandal'ın düşünmek için süre istediğini söyledi ve ekledi: "Kulislerde konuşulanlara bakılırsa kabul etmeyecek gibi. İsviçre’den yeni dönen Sandal politikayı takip ediyor, ama girmek istemiyor."

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NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hakkında inceleme başlatılan imam Halil Konakcı, şeriat istemeyenleri kafir ilan etmişti.

Sandal, kişisel Twitter hesabında Konakcı'nın fotoğrafını paylaşarak "Şimdi de kafir olduk öyle mi. Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler" tepkisini göstermişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Mustafa Sandal'ı tepkisinden ötürü tebrik etmiş; ardından Sandal, Meral Akşener'le görüşmüştü.

Sanatçı, bu buluşmanın ardından kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Sn. Meral Akşener'in Ankara'da misafiri oldum. Çok da güzel ağırlandım. Bir abla şefkatiyle hissettirdiği samimi ve aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor" diye yazmıştı.