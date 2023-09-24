Deniz Seki'nin annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Deniz Seki'nin uzun yıllardır beyin kanseriyle mücadele eden annesi Güler Seki hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan Seki'ye ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı.

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Deniz Seki'nin annesi hayatını kaybetti

53 yaşındaki Deniz Seki, bu akşam annesi Güler Seki'yi kaybetti. Güler Seki, uzun yıllardır beynindeki rahatsızla mücadele ediyordu.

Deniz Seki'nin annesi hayatını kaybetti - Resim : 1

"ANNEMİZİ KAYBETTİK"

Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kanser atlatan ve sonrasında yatalak olan Seki, bu sabah hayatını kaybetti. Instagram'da yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına Sibel Arna, Betül Demir, Gökhan Tepe, Günay Karacaoğlu, Pınar Altuğ, Ebru Akel, Aşkın Nur Yengi, Demet Evgar, Burcu Kara, Özge Ulusoy ve Hatice gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.

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