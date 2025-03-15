Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "İlk Buluşma", "Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Yabancı Damat" gibi projelerle ismini hafızalara kazıtan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Uzun süredir mide kanseriyle mücadele eden ve zatürrreye yakalandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncunun son vedasında oyuncu arkadaşları Deniz Cengiz, Birol Güven, Sadi Celil Cengiz, Ayhan Taş, Ahmet Kural, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, İbrahim Büyükak, Zafer Algöz Yurtseven'in ailesini yalnız bırakmadı.

'GÜLE GÜLE ÇOCUK ADAM'

Şinasi Yurtsever'in arkadaşı oyuncu Onur Buldu, yakın arkadaşına şu sözlerle veda etti: 43 yıllık hayatımın en zor anlarından birini yaşıyorum. Şinasi abiyi tanıyan herkes onun neşesine, hakkaniyetine hayran kalırdı. Hayatındaki insanlarla öyle ilgiliydi ki herkesin başarısıyla övünürdü. Çocuk gibi adamdı, bir süre aramasak çocuk gibi küserdi. Çocuk adam derdik. Biz şimdi kiminle uğraşacağız, gol atınca kimin boynuna sarılacağız. Güle güle çocuk adam. Güle güle...

AHMET KURAL AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Şinasi Yurtsever’in Kardeş Payı dizisindeki rol arkadaşı Ahmet Kural dostuna yaptığı son vedasında gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıklar içinde ağlayan Ahmet Kural şöyle konuştu: Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun. Özür dilerim konuşamıyorum.

Kaynak: Haber Merkezi