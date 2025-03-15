Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda

Kardeş Payı dizisindeki ‘Hilmi’ karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende ünlü oyuncunun annesi ve yakın dostu Ahmet Kural'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri yaktı. Yurtsever'in annesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Ahmet Kural ise ağlamaktan konuşamadı.

Baran Şenel Baran Şenel
Son Güncelleme:

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "İlk Buluşma", "Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Yabancı Damat" gibi projelerle ismini hafızalara kazıtan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Uzun süredir mide kanseriyle mücadele eden ve zatürrreye yakalandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda - Resim : 1

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncunun son vedasında oyuncu arkadaşları Deniz Cengiz, Birol Güven, Sadi Celil Cengiz, Ayhan Taş, Ahmet Kural, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, İbrahim Büyükak, Zafer Algöz Yurtseven'in ailesini yalnız bırakmadı.

Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda - Resim : 2

'GÜLE GÜLE ÇOCUK ADAM'

Şinasi Yurtsever'in arkadaşı oyuncu Onur Buldu, yakın arkadaşına şu sözlerle veda etti: 43 yıllık hayatımın en zor anlarından birini yaşıyorum. Şinasi abiyi tanıyan herkes onun neşesine, hakkaniyetine hayran kalırdı. Hayatındaki insanlarla öyle ilgiliydi ki herkesin başarısıyla övünürdü. Çocuk gibi adamdı, bir süre aramasak çocuk gibi küserdi. Çocuk adam derdik. Biz şimdi kiminle uğraşacağız, gol atınca kimin boynuna sarılacağız. Güle güle çocuk adam. Güle güle...

Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda - Resim : 3

AHMET KURAL AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Şinasi Yurtsever’in Kardeş Payı dizisindeki rol arkadaşı Ahmet Kural dostuna yaptığı son vedasında gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıklar içinde ağlayan Ahmet Kural şöyle konuştu: Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında kendisiyle burada karşılaştım, hayranı olduğunu söyledim. Dizi çekmeye gittik her hafta onu beklerdim. Hepimizin başı sağ olsun. Özür dilerim konuşamıyorum.

Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda - Resim : 4

Şinasi Yurtsever’in Son Paylaşımında Yürek Yakan Not, Öyle Bir Cümle Yazmış ki...Şinasi Yurtsever’in Son Paylaşımında Yürek Yakan Not, Öyle Bir Cümle Yazmış ki...Magazin

Şinasi Yurtsever’in Ortaya Çıkan Son Doğum Günü Videosu Herkesi AğlattıŞinasi Yurtsever’in Ortaya Çıkan Son Doğum Günü Videosu Herkesi AğlattıMagazin

Şinasi Yurtseven'in Ölümünde Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı! Annesinin Ne Hastalığından Ne de Vefatından Haberi YokmuşŞinasi Yurtseven'in Ölümünde Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı! Annesinin Ne Hastalığından Ne de Vefatından Haberi YokmuşMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şinasi Yurtsever ünlü oyuncu Kardeş Payı Hilmi Ahmet Kural
Son Güncelleme:
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Seren Serengil'den Tepki Toplayan Tanyeli Açıklaması Seren Serengil'den Şaşırtan Tanyeli Açıklaması
Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor
Şinasi Yurtsever'in Cenaze Programı Belli Oldu Şinasi Yurtsever'in Cenaze Programı Belli Oldu
Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı'dan Çok Konuşulan Ramazan Fotoğrafı Nazlı Sabancı’dan Olay Ramazan Fotoğrafı
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlk Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira... Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Tanesi 100 Bin Liradan Satılıyor