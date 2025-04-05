'Şakir Paşa Ailesi' Bu Hafta Yayınlanacak mı?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin 6 Nisan'da da ekranlarda olmayacağı duyuruldu. Dizide 'Cevat' karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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'Şakir Paşa Ailesi' Bu Hafta Yayınlanacak mı?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, 6 Nisan'da ekrana gelmeyecek. Torunlarının dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin açtığı davadan vazgeçmesinin ardından ekrana dönen dizi, geçen hafta bayram tatili nedeniyle bir haftalık ara vermişti.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni bölüm 13 Nisan'a ertelendi.

'Şakir Paşa Ailesi' Bu Hafta Yayınlanacak mı? - Resim : 1

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 'Cevat' karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği için gözaltına alındığı öne sürülmüştü ancak İstanbul Başsavcılığı kaynaklarının verdiği bilgide, Üzümoğlu'nun 'kültür-sanat’ camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunda yer almasından dolayı gözaltına alındığı ifade edilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltı Boykot
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