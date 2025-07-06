Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle

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Sabancılar’ın büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kısa süre önce eşi dışında bir kadından Uzay isimli 4 yaşında oğlu olduğu ortaya çıkmış, DNA testiyle babalığı ispatlanmıştı. Hacı Sabancı her ne kadar Uzay’ın oğlu olduğunu reddetse de annesi Arzu Sabancı’nın Uzay’ı aileye sokma çabalarının olduğu iddia edilmişti.

BÜYÜK KAOS

Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda kızı Arzu Alara’nın yüzünü emojiler koyarak saklayan Nazlı Sabancı’ya geçen haftalarda kayınvalidesi Arzu Sabancı’dan dikkat çeken bir gönderme gelmişti.

'A' GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Bir dondurmacıda fotoğraf paylaşan Arzu Sabancı, yeni açılan mekanı tanıttıktan hemen sonra Nazlı Sabancı'nın 'A' vurgusuna göndermeli bir paylaşımda bulunmuştu.

OLAY OLAN FOTOĞRAF

Bu olayın ardından Nazlı Sabancı’dan yeni bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kızının yatak odasının fotoğrafını paylaşan Nazlı Sabancı herkesi şoke etti.

KAYINVALİDESİNE MEYDAN OKUDU

Fotoğrafta yatak başlığında “Alara” yazıldığı görüldü. Nazlı Sabancı’nın asıl ismi Arzu Alara olan kızının isminden Arzu ismini silmesi sosyal medyada ‘Kayınvalidesine resmen meydan okuyor’ diye yorumlandı.

Sabancı ailesinde tansiyon yükselten bu hamle sonrasında Arzu Sabancı’dan yeni bir paylaşım ise henüz gelmedi.