Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle

Babalık davası ile sosyetenin gündemine bomba gibi düşen Sabancılar’ın büyük oğlu Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı ile kayınvalidesi Arzu Sabancı arasında tansiyon yeniden yükseldi. Nazlı Sabancı, son hamlesiyle kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya büyük rest çekti. İşte Sabancılar’daki yeni kaosun detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle
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Sabancılar’ın büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kısa süre önce eşi dışında bir kadından Uzay isimli 4 yaşında oğlu olduğu ortaya çıkmış, DNA testiyle babalığı ispatlanmıştı. Hacı Sabancı her ne kadar Uzay’ın oğlu olduğunu reddetse de annesi Arzu Sabancı’nın Uzay’ı aileye sokma çabalarının olduğu iddia edilmişti.

Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle - Resim : 1

BÜYÜK KAOS

Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda kızı Arzu Alara’nın yüzünü emojiler koyarak saklayan Nazlı Sabancı’ya geçen haftalarda kayınvalidesi Arzu Sabancı’dan dikkat çeken bir gönderme gelmişti.

Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle - Resim : 2

'A' GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Bir dondurmacıda fotoğraf paylaşan Arzu Sabancı, yeni açılan mekanı tanıttıktan hemen sonra Nazlı Sabancı'nın 'A' vurgusuna göndermeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle - Resim : 3

OLAY OLAN FOTOĞRAF

Bu olayın ardından Nazlı Sabancı’dan yeni bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kızının yatak odasının fotoğrafını paylaşan Nazlı Sabancı herkesi şoke etti.

Sabancılar’ın Evinde Tansiyon Yükselten Kaos! Nazlı Sabancı Kaynanasına Meydan Okudu! Arzu Sabancı'yı Çıldırtacak Hamle - Resim : 4

KAYINVALİDESİNE MEYDAN OKUDU

Fotoğrafta yatak başlığında “Alara” yazıldığı görüldü. Nazlı Sabancı’nın asıl ismi Arzu Alara olan kızının isminden Arzu ismini silmesi sosyal medyada ‘Kayınvalidesine resmen meydan okuyor’ diye yorumlandı.

Sabancı ailesinde tansiyon yükselten bu hamle sonrasında Arzu Sabancı’dan yeni bir paylaşım ise henüz gelmedi.

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