Sabancılar'da Gelin-Kaynana Kaosu! Arzu Sabancı Affetmedi, Herkese Duyurdu... Bunca Zaman Sır Gibi Saklamış

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Sabancılar’ın büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kısa süre önce eşi dışında bir kadından Uzay isimli 4 yaşında oğlu olduğu ortaya çıkmış, DNA testiyle babalığı ispatlanmıştı.

BUGÜNE KADAR YÜZÜNÜ SAKLADI

Sosyetede tartışmalara yol açan olay sonrasında Arzu Sabancı eşi ile mutluluk pozlarını paylaşmıştı. Kızları Alara’nın fotoğraflarına paylaşımlarında sürekli emojiler koyan Nazlı Sabancı’ya kaynanası Arzu Sabancı’dan bomba bir gönderme geldi.

GELİNİNE OLAY GÖNDERME

Bir dondurmacıda fotoğraf paylaşan Arzu Sabancı, yeni açılan mekanı tanıttıktan hemen sonra Nazlı Sabancı'nın 'A' vurgusuna göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Arzu Sabancı, “Burayı dondurmayı çok seven AA ile gelmeliyim” notunu düştü. Daha önce Arzu Sabancı’nın tüm aile üyelerini Uzay'ı sahiplenmeleri için ikna ettiği, torunu Uzay'ı aileye sokma kararı aldığı öne sürülmüştü.