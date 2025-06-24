Sabancılar'da Gelin-Kaynana Kaosu! Arzu Sabancı Affetmedi, Herkese Duyurdu... Bunca Zaman Sır Gibi Saklamış
Son dönemde yaşanan aile içi kaoslarıyla gündemden düşmeyen Sabancılar ailesinde şimdi de gelin ve kaynana arasındaki son çatlak gündem oldu. Arzu Sabancı gelini Nazlı Sabancı’ya öyle bir gönderme yaptı ki… Görenler yorum yağdırdı.
Sabancılar’ın büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kısa süre önce eşi dışında bir kadından Uzay isimli 4 yaşında oğlu olduğu ortaya çıkmış, DNA testiyle babalığı ispatlanmıştı.
BUGÜNE KADAR YÜZÜNÜ SAKLADI
Sosyetede tartışmalara yol açan olay sonrasında Arzu Sabancı eşi ile mutluluk pozlarını paylaşmıştı. Kızları Alara’nın fotoğraflarına paylaşımlarında sürekli emojiler koyan Nazlı Sabancı’ya kaynanası Arzu Sabancı’dan bomba bir gönderme geldi.
GELİNİNE OLAY GÖNDERME
Bir dondurmacıda fotoğraf paylaşan Arzu Sabancı, yeni açılan mekanı tanıttıktan hemen sonra Nazlı Sabancı'nın 'A' vurgusuna göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Arzu Sabancı, “Burayı dondurmayı çok seven AA ile gelmeliyim” notunu düştü. Daha önce Arzu Sabancı’nın tüm aile üyelerini Uzay'ı sahiplenmeleri için ikna ettiği, torunu Uzay'ı aileye sokma kararı aldığı öne sürülmüştü.