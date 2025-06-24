Rock Yıldızı, Yaşadığı Ülkenin Vatandaşlığı 62 Yıl Sonra Aldı: ‘Biraz Geciktim’

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Dünyaca tanınan rock müzik grubu U2'nun 63 yaşındaki gitaristi The Edge, sonunda İrlanda vatandaşlığını aldı. Ünlü müzisyen bu gelişmeyi 'uzun zamandır beklenen bir olay' olarak nitelendirdi.

62 YILDIR VATANDAŞLIK ALMADI

U2, her ne kadar İrlanda kültürünün önemli bir temsilcisi olarak görülse de, gerçek ismi David Howell Evans olan The Edge, bugüne dek resmi olarak İrlanda vatandaşı değildi.

‘BİRAZ GECİKTİM’

Killarney’de düzenlenen vatandaşlık töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan The Edge, "Belge toplama konusunda biraz geciktim. Bir yaşından beri İrlanda'da yaşıyorum. Ama doğru zaman şimdiymiş. Ülkemin temsil ettiklerinden ve yaptıklarından daha çok gurur duyamazdım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

'KENDİSİNİ İRLANDALI GİBİ HİSSEDİYOR'

İngiltere doğumlu ve Galler kökenli bir ailenin çocuğu olan sanatçı, yaşamının büyük bölümünü İrlanda’da geçirdiğini ve bu nedenle kendini İrlandalı hissettiğini ifade ediyor. 1976 yılında Dublin'de üç sınıf arkadaşıyla birlikte U2 grubunu kuran The Edge, grubun kült parçası haline gelen "Sunday Bloody Sunday" gibi birçok şarkıya da imzasını attı.

‘ŞİMDİ OLMASI DAHA ANLAMLI’

Yıllar boyunca vatandaşlığa başvurmayan The Edge, "Doğrusu sadece bir form doldurarak halledebileceğim çok zaman oldu ama şimdi vatandaş olduğum için mutluyum. Daha anlamlı geliyor" diyerek duygularını paylaştı.

Kendisi için oldukça özel ve duygusal bir an olduğunu belirttiği törende, İrlanda’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Birleşmiş Milletler gibi kurumlara verdiği destekten ve "doğruyu konuşmaktan çekinmemesinden" ötürü ülkesine duyduğu gururu da dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi