Recep İvedik 8 yolda: Tarih verildi!

Recep İvedik filminin sevilen karakteri Nurullah'ı canlandıran Nurullah Çelebi, Uşak'ta depremzede çocuklar için katıldığı bir gösteride Recep İvedik 8 için tarih verdi.

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Recep İvedik 8 yolda: Tarih verildi!

Başrolünü Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik film serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için “Gülümseten Yüzler” gösterisinde sahne aldı.

Burada çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Çelebi, ayrıca çocukların sorularını da yanıtladı.

RECEP İVEDİK 8 İÇİN TARİH VERDİ

Bir çocuğun 'Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?' sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, '2 yıl sonra' cevabını verdi.

"ŞAHAN İSTERSE HEPSİ GELİR"

Nurullah Çelebi konuyla ilgili, “Halk istediği zaman 8,9,10,11, 12’yi de çekeriz. Sağlığımız da olacak ama orada en önemlisi Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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