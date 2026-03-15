Pelin Karahan ile Bedri Güntay Boşanıyor mu? Evleri Ayırmışlardı, Açıklama Geldi

Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl gibi popüler projelerde yer alan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlenmişti.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Karahan ile Güntay'ın 12 yıllık evliliklerini bitirecekleri öne sürülmüştü.

EVLER AYRILDI

Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması ise gündemdeki boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öne sürüldü.

PELİN KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Boşanma süreci hakkında açıklama yapan Pelin Karahan, “Ailevi meseleler hassas konular o yüzden güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik olursa haberleşiriz. Bedri çocuklarımın babası bu süreçte tabi ki görüşüyorum biz hayat arkadaşıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi