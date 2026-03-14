Enes Batur YouTube’a Geri Döndü! Son Halini Görenler Tanıyamadı

Bir dönem YouTube’da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Enes Batur, uzun süren sessizliğin ardından platforma geri döndü. Uzun zamandır yeni içerik paylaşmayan ünlü fenomen, yayımladığı video ile takipçilerine yaşadığı zorlu süreci anlattı.

“Hayattayım vlog” başlığıyla paylaştığı videoda samimi açıklamalarda bulunan Batur, özel hayatındaki gelişmelerin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Bu süreçte içine kapandığını ve uzun süre yalnız kaldığını ifade eden fenomen isim, takipçileriyle duygularını paylaştı.

Yaşadığı duygusal çöküşten söz eden Batur, “Hayat amacımı kaybettiğimi hissettim. Amacım YouTube’da video üretmek ve arkadaşlarımla vakit geçirmekti. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım. Aylarca kimseyle konuşmadım. Çok zor bir dönem geçirdim ve depresyona girdim. Kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Enes Batur’un yeni videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü fenomenin son görüntüsü de dikkat çekti. Batur’un değişen görünümü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Birçok kullanıcı “Tanıyamadım”, “Çok değişmiş”, “Allah yardımcısı olsun” gibi yorumlarla ünlü fenomenin son haline dikkat çekti.

