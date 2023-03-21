Özlem Leman Davran, ekranlara geri dönüyor!

Seksenler dizisinde Dilara karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Leman Davran yeni projelerle ekranlara geri dönüyor.

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Özlem Leman Davran, ekranlara geri dönüyor!

Ülke genelinde büyük bir kitlenin severek takip ettiği Seksenler dizisinde Dilara karakterini canlandıran Özlem Leman Davran’a iki sinema filmi ve bir dizi projesinden teklif geldi.

Gelen teklifi değerlendirerek kabul ettiğini belirten Davran, yakın zamanda çekimlerin başlayacağını ve sete çıkacaklarını söyledi.

DAHA ÖNCE BİRÇOK PROJEDE YER ALDI

Daha öncesinde Kardeş Çocukları, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar dizileri ve Kırmızı adlı sinema filminde rol alan Davran, yeni projeler ile ekranlara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Özlem Leman Davran, ekranlara geri dönüyor! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kurtlar Vadisi Arka Sokaklar
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