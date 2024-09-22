Ölümüne Dakikalar Kala... İşte Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Görüntüleri!

Doksanlı yıllara damgasını vuran 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, cuma akşamı İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir oteldeki sahnede şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Arolat'a ilk müdahale sahnede yapılırken, kalbi sağlık ekiplerince çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu.

GÜLÜMSEYEREK ŞARKI SÖYLÜYORDU

Hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeden şarkıcının son görüntüleri ortaya çıktı. Arolat'ın gülümseyerek şarkı söylediği ve iyi göründüğü anlar videoda yer aldı.

Metin Arolat için bugün İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Arolat yarın da İzmir Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem