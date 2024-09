Metin Arolat Son Röportajında Ölümden Döndüğü Anısını Anlatmış: 'Bir Yüzleşme Gibi Hayatı Düşündüm...'

İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

METİN AROLAT’IN ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı. Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

“DEDİM Kİ ÖLÜYORUM, BU KADAR HAYAT...”

Öte yandan sevilen sanatçının iki gün önce yayınlanan röportajı ortaya çıktı. Youtube’daki Armağan Çağlayan’ın programına katılan Arolat’ın daha önceki röportajında ölümden döndüğü anları anlattığı sözler gündem oldu.

Arolat, daha önce boğazına et parçası takıldığını ve nefes alamadığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Çeşme'de bir arkadaşımın evindeyim. Onlar İstanbul'a döndüler ben tek başıma kalıyorum. Bana da not yazmış ‘Metin et yaptım buzdolabında yersin.’ Sabah uyandım bir güzel buzdolabını açtım, et var, büyük bir parça aldım. Hani böyle kopmaz ya o et böyle bir çiğnersin, çiğnersin ağzında. Yutmaya çalıştım, böyle et geldi burada bir yere takıldı ve böyle hani nefesin gramı yok. Bir panik yaşadım. İlk önce gittim su içmeye çalıştım, su burnumdan falan çıktı. Tıkandı burası... Ne yapacağım? Böyle elimi soktum, buralarım dişlerimden kanadı yani değdi orada bir şeye tutamıyorum. Dedim ki ölüyorum, bu kadar hayat... Yere düştüm, böyle gözümü açtım, havuz var... Keşke dedim havuza atlasaydım, belki su kurtarırdı. Giderek o havuz böyle uzaklaştı bir şeyler... Son anımda ölüyorum diye düşünmedim, şunu düşündüm. Şimdi beni burada bulacaklar el alemin evinde.”

“BİR GÜÇ VERDİ ALLAH...”

Bir süre bilincinin gittiğini anlatan Arolat, sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“O ara annem yaşıyordu. Annem şimdi ikinci evladını kaybediyor olacak çok üzülecek. Üstün başında ne var... Burada mı ölecekmişim? Hani hayatı düşünüyorsun da gerçekten böyle bir yüzleşme gibi... Bir an ve gittim ben yani gitti, her şey uzaklaştı. Arkadaşlarım da İstanbul'da diyorum ki içimden günler sonra gelecekler, beni burada kokmuş bulurlar artık herhalde. Sonra böyle filmlerde olur ya hani tam boğuldu dersin, adrenalin bir şey yapıyor seni ve bir anda böyle bir flaş yakması gibi bir şey oldu. Böyle gittim ama bilincim de gitti. Bir güç verdi Allah, hiç o kadar uğraştım çıkarmaya falan filan olmadı buramda bir titreşim yapmaya başladım böyle. Belki de şarkıcılık ve diyafram kullanma bu işe yarıyordu hayatımdaki amacı buydu. O titreşimle o yerinden oynadı ve çıktı. Hayatımın en güzel nefesini aldım o zaman.”