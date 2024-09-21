Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm! Ünlü İsimlerden Metin Arolat İçin Taziye Mesajları

Özellikle 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek, 52 yaşında hayatını kaybetti. Arolat'ın erken ölümü, uzun yıllardır yer aldığı sanat ve eğlence dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından taziye mesajları yayımladı.

Arolat'ın yakın arkadaşı olan Armağan Çağlayan, "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" paylaşımında bulundu.

Şarkıcı Mustafa Sandal, yayımladığı taziye mesajında "Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im mekanın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Berna Laçin, "Ahhhhhh be güzel gülüşlüm naptın sen öyle" mesajını paylaştı.

Şarkıcı Yeşim Salkım da "Canım güzel kalpli meslektaşım çok üzgünüm mekanın cennet olsun" sözleriyle Arolat'a veda mesajı yazdı.

Şarkıcı Cenk Eren, taziye paylaşımına "Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun arkadaşım" notunu düştü.

Oyuncu Seda Bakan, Arolat'a "Gece 2 de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin… Anneciğine kavuştun. Allah mekanını cennet etsin" sözleriyle veda etti.

Komedyen Kaan Sekban, ölüm haberi karşısındaki üzüntüsünü "Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm! Metin Arolat’ın vefat haberine şoktayım.. Çok çok üzgünüm, bize gençliğimizin en güzel şarkılarını veren insandı. Ah be ah.." sözleriyle anlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem