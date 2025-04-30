İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor

Aşırı yağlanmayı anlamak için kuyruk sokumu ve döş bölgesine bakılır. Bu bölgelerin aşırı dolgun olması, hayvanda yağlanmanın fazla olduğunu gösterir. Geniş ve dolgun bir döş ise ideal beslenme ve yeterli yağ oranının işaretidir.

KURBANLIK HAYVANIN ET MİKTARI NASIL TAHMİN EDİLİR?

Pazara giderken bir mezura götürerek, hayvanın ön ayaklarının hemen arkasından göğüs çevresi ölçülebilir. Elde edilen santimetre değeri, canlı ağırlık tahmin cetveli ile eşleştirilerek hayvanın ağırlığı bulunur. Bulunan ağırlığın %55-65’i, hayvandan çıkacak gövde et miktarını yaklaşık olarak verir.