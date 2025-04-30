İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor
Kurban Bayramı yaklaşırken sağlıklı ve etli bir kurbanlık seçmek isteyenler için uzmanlardan altın değerinde tavsiyeler geldi. Hayvanın yağlı mı yoksa etli mi olduğunu anlamanın, kilosunu tahmin etmenin ve sağlıklı olup olmadığını belirlemenin püf noktaları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı yaklaşırken, en doğru kurbanlığı seçmek isteyenler için önemli ipuçları gündeme geldi. İyi bir kurbanlık almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler arasında hayvanın etli mi, yağlı mı olduğu ve sağlıklı olup olmadığı gibi detaylar büyük önem taşıyor. Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Dağ, doğru seçim için önemli önerilerde bulundu.
SAĞLIKLI KURBANLIK NASIL OLMALI?
İdeal bir kurbanlık, iri yapılı ve diri olmalıdır. Seçim yaparken kör, topal ya da tüyleri mat hayvanlardan uzak durulmalıdır. Sağlıklı kurbanlıkların tüyleri parlak, derileri elastik olmalı, vücutlarında herhangi bir sakatlık bulunmamalıdır.
KURBANLIK HAYVANIN ETLİ Mİ YOKSA YAĞLI MI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Hayvanın vücudundaki kavram noktaları, onun besili olup olmadığını anlamanın pratik bir yoludur. Özellikle bel bölgesi kontrol edildiğinde, kemik yerine dolgunluk hissedilmesi gerekir. Eğer kemik belirgin şekilde hissediliyorsa, o hayvan zayıftır ve tercih edilmemelidir.
Etli bir hayvanda;
Yandan ve üstten bakıldığında vücut geniş bir dikdörtgen şeklindedir,
Arkadan bakıldığında kare görünümü verir,
Gövde, silindirik bir yapıya sahiptir.
Butlar dolgun ve bombelidir, kaburgalar elle hissedilmez.
Sırt ve bel kasları güçlü, boyun kalın ve vücutla uyumludur.
Karın bölgesi sarkık olmamalıdır.
Aşırı yağlanmayı anlamak için kuyruk sokumu ve döş bölgesine bakılır. Bu bölgelerin aşırı dolgun olması, hayvanda yağlanmanın fazla olduğunu gösterir. Geniş ve dolgun bir döş ise ideal beslenme ve yeterli yağ oranının işaretidir.
KURBANLIK HAYVANIN ET MİKTARI NASIL TAHMİN EDİLİR?
Pazara giderken bir mezura götürerek, hayvanın ön ayaklarının hemen arkasından göğüs çevresi ölçülebilir. Elde edilen santimetre değeri, canlı ağırlık tahmin cetveli ile eşleştirilerek hayvanın ağırlığı bulunur. Bulunan ağırlığın %55-65’i, hayvandan çıkacak gövde et miktarını yaklaşık olarak verir.
KURBANLIK HAYVAN KAÇ YAŞINDA OLMALI?
Koyun ve keçiler: 1 yaşını doldurmalı (ancak 6 ayı geçmiş, iri kuzular da kurban olabilir).
Sığır, dana, boğa, düve ve manda: 2 yaşını doldurmuş olmalı.
Deve: 5 yaşını tamamlamış olmalı.
HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK OLMAZ?
Tek gözlü kör, topal, dişlerinin yarısından fazlası eksik, kulağı veya kuyruğunun büyük kısmı kopmuş, ayağı kesilmiş, ciddi şekilde yaralanmış ya da hastalıklı olan hayvanlar kurbanlık olamaz. Ayrıca doğuma yakın gebe hayvanlar da kurban edilmemelidir.