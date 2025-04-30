Yıldız Holding'de Beklenmedik Gelişme! Tümden Değişti
Yıldız Holding’de üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. 2020 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Ali Ülker, görevini Holding’in Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü’ye devretti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nun son toplantısında alınan kararla, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mehmet Tütüncü atandı. 2018 yılından bu yana Holding bünyesinde Başkan Yardımcılığı ve CEO’luk görevlerini üstlenen Tütüncü, böylece Ali Ülker’den bayrağı devraldı.
ATAMA KARARI KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU
28 Nisan tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamayla, atama kararı Yıldız Holding’in halka açık şirketleri olan Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji aracılığıyla tüm hissedarlara ve paydaşlara bildirildi.
ALİ ÜLKER VEDA MESAJINDA SÜRECİ ANLATTI
Yıldız Holding çalışanlarına hitaben yayımladığı veda mesajında Ali Ülker, beş yıllık başkanlık döneminde yaşanan zorluklara ve atılan adımlara dikkat çekti. Ülker, küresel salgın, büyük sendikasyon süreci ve yıkıcı depremler gibi zorlu dönemlerin üstesinden birlikte gelindiğini ifade etti. Holdingin değerlerini güçlendirmek ve geleceğe taşımak amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ülker, “Kurumlar kalıcı, insanlar geçicidir” diyerek görevi devretme kararını bu bilinçle aldığını vurguladı.
Ülker mesajında, Yıldız Holding’de 15 yaşında başladığı ve 40 yılı aşkın süredir devam eden kariyer yolculuğuna atıfta bulunarak, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkürlerini iletti.
MURAT ÜLKER: KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de, Ali Ülker’in liderliği ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Murat Ülker, pandemi ve 2023 Şubat depremleri gibi zorlu süreçlerde Ali Ülker’in finansal istikrarın korunmasında önemli rol üstlendiğini belirtti. Aynı zamanda, atıştırmalık ve perakende sektörlerine odaklanarak Holding’in büyüme stratejilerine ivme kazandırdığını ifade etti.
Murat Ülker açıklamasında, Ali Ülker’in bundan sonraki süreçte kişisel ilgi alanlarına daha fazla vakit ayıracağını belirtse de, uzmanlığından faydalanmaya devam edeceklerine inandığını dile getirdi. Mehmet Tütüncü’ye ise yeni görevinde başarılar diledi.