Yıldız Holding'de Beklenmedik Gelişme! Tümden Değişti

ALİ ÜLKER VEDA MESAJINDA SÜRECİ ANLATTI

Yıldız Holding çalışanlarına hitaben yayımladığı veda mesajında Ali Ülker, beş yıllık başkanlık döneminde yaşanan zorluklara ve atılan adımlara dikkat çekti. Ülker, küresel salgın, büyük sendikasyon süreci ve yıkıcı depremler gibi zorlu dönemlerin üstesinden birlikte gelindiğini ifade etti. Holdingin değerlerini güçlendirmek ve geleceğe taşımak amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ülker, “Kurumlar kalıcı, insanlar geçicidir” diyerek görevi devretme kararını bu bilinçle aldığını vurguladı.

Ülker mesajında, Yıldız Holding’de 15 yaşında başladığı ve 40 yılı aşkın süredir devam eden kariyer yolculuğuna atıfta bulunarak, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkürlerini iletti.