70 Yıllık Kozmetik Devi İflasın Eşiğinde
Köklü Türk kozmetik markası Hunca, yaşadığı mali zorlukların ardından bir kez daha konkordato sürecine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl kendi talebiyle başlattığı konkordato sürecini bu yılın Şubat ayında sonlandıran şirket, bu kez alacaklı şirketin başvurusuyla yeniden yargı sürecinin içine çekildi.
Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri'nin açtığı dava sonucunda Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş. ile bağlı kuruluşu Hunca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme bu kararla, şirketin borçlarını yeniden yapılandırması için bir nefes aralığı tanımış oldu.
Yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, Türkiye'deki birçok köklü şirketi zor durumda bırakırken, 70 yıllık geçmişe sahip olan Hunca da bu süreçten payını aldı. Geçtiğimiz yıl finansal darboğazı aşmak amacıyla konkordato ilan eden şirket, bir nebze toparlanma sürecine girmişti. Ancak bu toparlanma uzun soluklu olmadı.
Şubat 2025’te sona eren konkordato sürecinin ardından, alacaklı Vitt Kozmetik’in yargıya başvurmasıyla yeniden masaya yatırılan şirketin mali yapısı, yeniden koruma altına alınmış oldu.