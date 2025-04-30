70 Yıllık Kozmetik Devi İflasın Eşiğinde

Yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, Türkiye'deki birçok köklü şirketi zor durumda bırakırken, 70 yıllık geçmişe sahip olan Hunca da bu süreçten payını aldı. Geçtiğimiz yıl finansal darboğazı aşmak amacıyla konkordato ilan eden şirket, bir nebze toparlanma sürecine girmişti. Ancak bu toparlanma uzun soluklu olmadı.