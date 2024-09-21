Şarkıcı Atiye Üçüncü Kez Anne Oluyor! Bebeğinin Cinsiyetini de Duyurdu

Bir dönem pop müziğe damgasını vuran ünlü şarkıcı Atiye, altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenerek hayatını orada sürdürmeye karar verdi. 2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını dünyaya getiren, 2023'te de ikinci kızı Neva'yı kucağına alan Atiye, bir kez daha müjdeli bir haber verdi.

BİR KIZI DAHA OLACAK

Gazete Magazin'in haberine göre; "Aşkistan", "Ya Habibi" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla tanınan Atiye'nin üçüncü kez anne olacağı öğrenildi. Son olarak belirginleşen karnıyla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

1 ve 5 yaşında iki kızı olan ve şimdilerde 6 aylık hamile ünlü şarkıcı, üçüncü kez kız annesi olacağını duyurdu.