Şarkıcı Atiye Üçüncü Kez Anne Oluyor! Bebeğinin Cinsiyetini de Duyurdu

Yaşamına Almanya'da devam eden ünlü şarkıcı Atiye, iki kız çocuğunun ardından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Atiye, bebeğinin cinsiyetini de paylaştı.

Son Güncelleme:
Şarkıcı Atiye Üçüncü Kez Anne Oluyor! Bebeğinin Cinsiyetini de Duyurdu

Bir dönem pop müziğe damgasını vuran ünlü şarkıcı Atiye, altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenerek hayatını orada sürdürmeye karar verdi. 2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını dünyaya getiren, 2023'te de ikinci kızı Neva'yı kucağına alan Atiye, bir kez daha müjdeli bir haber verdi.

Şarkıcı Atiye Üçüncü Kez Anne Oluyor! Bebeğinin Cinsiyetini de Duyurdu - Resim : 1

BİR KIZI DAHA OLACAK

Gazete Magazin'in haberine göre; "Aşkistan", "Ya Habibi" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla tanınan Atiye'nin üçüncü kez anne olacağı öğrenildi. Son olarak belirginleşen karnıyla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

1 ve 5 yaşında iki kızı olan ve şimdilerde 6 aylık hamile ünlü şarkıcı, üçüncü kez kız annesi olacağını duyurdu.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını KaybettiÜnlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını KaybettiMagazin
Gülben Ergen'den Bakan Tunç'a 'Narin' Seslenişi! 'Katilleri Öğrenmek İstiyoruz'Gülben Ergen'den Bakan Tunç'a 'Narin' Seslenişi! 'Katilleri Öğrenmek İstiyoruz'Güncel
Etiketler
şarkıcı Almanya
Son Güncelleme:
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Metin Arolat Son Röportajında Ölümden Döndüğü Anısını Anlatmış: 'Bir Yüzleşme Gibi Hayatı Düşündüm...' Metin Arolat'ın Son Röportajı Ortaya Çıktı
Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
Kızılcık Şerbeti'ne Yapımcı Müdahalesi! Talimat Verdi, Afiş Değişti Kızılcık Şerbeti'ne Yapımcı Müdahalesi!