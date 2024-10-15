Oktay Kaynarca'dan Yıllar Sonra Gelen Kurtlar Vadisi İtirafı! 'Çakır'ın Öldüğü Sahneyi Topa Tuttu

Türk dizi tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde 'Süleyman Çakır' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Youtube’daki ‘Fenomen’ adlı programa konuk olan Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nin Amerikan formatı ‘Wiseguy’ adlı diziden uyarlama olduğunu şu sözlerle açıkladı:

KURTLAR VADİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

“O zamanlar TRT’de ‘Büyük Tuzak’ diye bir dizi oynuyordu. Bu dizi bir Amerikan formatıydı. Vinnie Terranova (Polat’ı oynayan adam) başroldeydi. Süleyman Çakır’ı oynayan adam da Kevin Spacey idi. Gerçekten çok önemli bir projeydi, bayıla bayıla seyrediyorduk. Sonra ben Osman Sınav’ın yanına gittim. Böyle bir dizi farkında mısınız diye sordum. Doğru formatlanırsa kıyameti koparır dedim. Enteresan bir şekilde bu iş soğudu. Daha sonra Osman beni çağırdı, aynı projeden bahsetti. Projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi. İki tane önemli rol olduğunu söyledi. Sence hangisi diye sordu. Tabii ki Kevin Spacey’inin oynadığı performans dedim. O zaman ‘Çakır’ ortaya çıktı.”

“Çakır’ın öleceğini bilerek mi kabul ettiniz?” sorusuna ise “Dizinin formatı gereği herkes ölebilir deniyordu. Bizim yaptığımız işlerin toplamında öyledir zaten. Şimdi yaptığımız işte de öyle, en fazla bir hafta önce haber veririz oyunculara” şeklinde cevap verdi.

ÇAKIR'IN ÖLDÜĞÜ SAHNEYİ ELEŞTİRDİ

Süleyman Çakır’ın ölüm sahnesiyle ilgili konuşan ve sahnenin aceleye getirildiğinden bahseden Kaynarca, şu sözlerle eleştiride bulundu:

“Süleyman Çakır’ın ölmesi kararı bana iletildi. Tamam, canınız sağ olsun, sonuçta bu bir karakter dedim. Oynadık, işimiz bittiyse bitireceğiz dedim. Ama sette büyük bir hayal kırıklığı vardı. Herkesin canı çok sıkkındı. Bu bir sahne, nasıl çekilmesi ve etkili olması gerekiyorsa ona önem veriyoruz. Anladığım kadarıyla çok da iyi çekilmemiş. Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Işığı, detayı biraz daha gererdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim. Biraz daha farklı bir insanları ayağı kaldırabilirdim o sahnede. Şimdi seyrettiğim kadarıyla biraz hızlıca çekilmiş bir sahne.”