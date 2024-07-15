Kurtlar Vadisi'nin 'Kirve'siydi... Son Halini Görenler Tanıyamadı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kirve karakteriyle tanınan Ali İpin, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraf paylaştı. İpin'in son halini görenler tanıyamadı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Kirve'siydi... Son Halini Görenler Tanıyamadı

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi isimli dizide 'Kirve' karakterini canlandıran usta sanatçı Ali İpin evliliğinde 23 yılı geride bıraktı.

Serap İpin ile evli olan Ali İpin, seyircinin aklında özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Kirve rolüyle yer etmişti. Pek çok projede ve sayısız tiyatro oyununda yer alan Ali İpin, magazinden uzak bir hayat sürdürüyor.

23 YILLIK EŞİNE ROMANTİK KUTLAMA

Sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraflarını paylaşan İpin, "23. Yıl. Nice 23 yıllara birtanem Serap İpin. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım" ifadelerini kulllandı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Kirve'siydi... Son Halini Görenler Tanıyamadı - Resim : 1

SON HALİNİ TANIYAMADILAR

Usta oyuncunun mutlu hallerine "Nice yıllarınız olsun", "Ne güzel hep gülün" yorumları geldi.

Ayrıca 'Kurtlar Vadisi'nin Kirve'si Ali İpin'in son hali de dikkat çekti. İpin'in son haline de beğeniler gecikmedi. Usta oyuncuya "Tonton dede olmuş", "Tanıyamadım" yorumları geldi.

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