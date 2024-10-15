İlk Sıradaki İsmi Duyunca Çok Şaşıracaksınız! İşte Türkiye’nin En Zengin Kadın Sanatçıları

Ünlü kadın şarkıcılar kazandıkları paraları çeşitli alanlarda değerlendirerek büyük servetler biriktiriyor. Türkiye’nin en zengin beş kadın şarkıcısı ise ortaya çıktı.

Türkiye'nin en zengin kadın şarkıcıları arasında zirvede Seda Sayan yer alıyor. Yıllardır ekranlarda program sunarak ciddi bir kazanç elde eden Sayan, bu kazançlarını gayrimenkule yatırarak değerlendiriyor. Etiler'de Şamdan olarak bilinen mekanı satın alması da bu yatırımların en son örneği. Ayrıca, Sayan’ın ailesine ve akrabalarına tahsis ettiği farklı semtlerde evleri bulunurken, İstanbul Zincirlikuyu ve Etiler'de ünlü rezidanslarda da daireleri mevcut. Bunun yanı sıra Amerika’nın Miami kentinde de bir evi var.

İkinci sırada Sibel Can yer alıyor. Sahneden kazandığı astronomik ücretlerin yanı sıra televizyon projeleriyle de büyük gelir elde eden Can, servetini gayrimenkule yönlendiren ünlülerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Beykoz'daki lüks malikanesinde yaşayan sanatçının Nakkaştepe'de Boğaz manzaralı bir villası, Miami'de evleri ve yatırım amaçlı aldığı çok sayıda gayrimenkulü bulunuyor. Öte yandan Amerika'da ev alan ilk ünlü kişi olarak biliniyor.

Üçüncü sırada Sezen Aksu var. Sanatçının kazançlarıyla sahip olduğu yalı, ses kayıt stüdyosu, araçları ve çeşitli gayrimenkulleri bulunuyor. Sahne ve şarkılarından elde ettiği gelirini uzun yıllardır gayrimenkule yatıran Aksu, müzik dünyasındaki başarılarını maddi anlamda da pekiştiriyor.

Dördüncü sırada ise Emel Sayın bulunuyor. Yıllar boyunca sahneden kazandığı gelirlerle büyük bir servet biriktiren Sayın, Marmaris'te bir otelin sahibi ve İstanbul Demirciköy'de orman manzaralı bir malikanede yaşıyor ve kazançlarını gayrimenkul yatırımları ve ticarete yönlendirerek hatırı sayılır bir servet edindi.

Beşinci sırada Aşkın Nur Yengi yer alıyor. Sahne gelirlerini gayrimenkule yatıran Yengi, en son Beykoz’daki ünlü bir sitede birçok dükkanın bulunduğu bir pasaj satın aldı. Bu yatırımıyla da listeye giren ünlü şarkıcı, kazançlarını gayrimenkulde değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi