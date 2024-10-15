Hazal Kaya'dan Dikkat Çeken 'Silah' Açıklaması! 'Ben Bir Yetenekliyim...'

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, "Sorgu" dizisi için gerçek silahla atıcılık çalıştı. Oyuncu, bu konuda çok yetenekli yeteneğini olduğunu fark ettiğini söyleyerek, "Şöyle komik bir şey oldu. Bir şekilde silah tutmayı öğrenmem lazım. Poligona gidildi. Ben bir yetenekli çıktım" dedi.

Hazal Kaya'dan Dikkat Çeken 'Silah' Açıklaması! 'Ben Bir Yetenekliyim...'

Bein Connect‘in dijital platformu TOD’un yeni dizisi "Sorgu"nun ilk iki bölümü yayımlandı. Karga Seven Pictures imzalı dizide Hazal Kaya, çok travmatik bir çocukluk geçirmiş polis Cihan karakterini canlandırıyor. Dizinin tanıtımında babasının fotoğrafına kurşun yağdıran bir sahnesi verilen Kaya, silahla ilgili tecrübelerini anlattı.

Hazal Kaya'dan Dikkat Çeken 'Silah' Açıklaması! 'Ben Bir Yetenekliyim...' - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ünlü oyuncu, “Silah konusunda hiç tecrübem yoktu. Silah karşıtı birisi olarak kendimi tanımlarım. Bireysel silahlanmaya karşıyım. Şöyle komik bir şey oldu. Bir şekilde silah tutmayı öğrenmem lazım. Poligona gidildi. Ben bir yetenekli çıktım. Vurduğum hedefleri arkadaşlarıma gösterdim ama çok korktum” diye konuştu.

Hazal Kaya'dan Dikkat Çeken 'Silah' Açıklaması! 'Ben Bir Yetenekliyim...' - Resim : 2

'BAYAĞI KENDİMİ BULDUM'

Poligonda gerçek silahla atış yaparken hissettiklerini anlatan Hazal Kaya, şunları söyledi:

“Çekimlerde kullandığımız silah gerçek değildi. Ancak poligonda gerçek bir silahla çalışmak o güç beni çok ürküttü. Hep bırakmak istedim elimden… O gücün sahibi olmak bana hiç iyi gelmedi. Bir yandan da yapabildiğini görmenin de meditatif bir etkisi oldu. Çekimde fotoğrafa ateş ettikten sonra bir tarafta aldılar. Ateş edilmiş olanı aldılar, detay çekmek için diğerini koydular. Ben bayağı kendimi buldum. Elimde misket atan silahla bakayım yapabiliyor muyum diye kafasına kafasına böyle bir şey oldu ama gerçeği olabilecek gibi değil…”

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