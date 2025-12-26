Murat Övüç, Tekirdağ'daki Cezaevine Nakledildi
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan ünlüsü Murat Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA