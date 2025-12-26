Ünlü Rapçi Blok3'ün Acı Günü! Konserini İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde rap müziğin en iddialı isimlerinden olan Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın, geçtiğimiz haftalarda, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini açıklamıştı.

Hayranların üzen kararının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Blok3, konserlere geri dönme kararını aldığını açıkladı. Blok3, "10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlere çıkacağız." dedi. Bu açıklamadan sonra da Blok3, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı.

KONSERİNİ ERTELEDİ

Sosyal medya hesabından babaannesinin bir karesini yayınlayan Blok3, "Muğla'daki konserimi cenaze sebebiyle başka bir tarihe erteliyorum. Mekanın cennet olsun babaannem" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki takipçileri ve hayranları ünlü rapçiye başsağlığı dileklerinde bulundu.

