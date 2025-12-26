Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna’nın Filtreli Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Yaprak Dökümü’nde “Hayriye Hanım” rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna’nın filtreli fotoğraf paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hokna’nın son hali, takipçileri şaşırtırken Seda Sayan’a benzetilmesi dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna’nın Filtreli Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Hayriye Hanım' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Hokna’nın filtreli fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Son dönemde hazır filtre ve şablonların sıkça kullanıldığı paylaşımlar hızla yayılırken, 79 yaşındaki deneyimli oyuncunun da bu akıma katılması takipçileri şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle zaman zaman konuşulan Hokna’nın son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SEDA SAYAN’A BENZETİLDİ

Hokna’nın filtreli fotoğrafı, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi, ünlü oyuncuyu filtreli paylaşımlarıyla bilinen Seda Sayan’a benzetti.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna’nın Filtreli Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

Yapılan yorumlardan biri özellikle dikkat çekti:

“Seda Sayan kalk, büyüğün geldi.”

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, İkinci Bahar, Zerda, Kurtlar Vadisi ve Yaprak Dökümü gibi birçok unutulmaz yapımda rol alan Hokna için bazı takipçiler, doğal halinin çok daha güzel olduğunu söyleyerek filtre kullanımına gerek olmadığını dile getirdi.

Usta sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

