Ahmet Çakar, Hadise'ye Tazminat Ödeyecek

Şarkıcı Hadise, kendisi hakkında YouTube üzerinden hakaret içerikli yorumlar yaptığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle spor yorumcusu Ahmet Çakar’a dava açmıştı.

Hadise’nin 15 Aralık 2024’te konuk olduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunmasının ardından, Ahmet Çakar’ın kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerin incitici ve hakaret niteliği taşıdığı ileri sürüldü.

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ifadelerin sanatçının itibarına, onuruna ve saygınlığına zarar verdiği vurgulandı. Dilekçede, bu gerekçelerle 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına ne Hadise ne de Ahmet Çakar katıldı. Taraflar, duruşmada avukatları aracılığıyla temsil edildi.

Mahkeme, davayı kabul ederek Ahmet Çakar’ın Hadise’ye 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara göre bu tutar, olayın gerçekleştiği 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödenecek.

