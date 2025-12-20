Murat Övüç Tutuklandı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasından gözaltına alınan Murat Övüç tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Murat Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
