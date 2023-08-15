Müge Anlı ve eşi maçta görüntülendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geçtiğimiz sene İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlendi. Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

MAÇA GİTTİLER

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek galip geldi. Maça gidenlerin arasında önümüzdeki günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başlayacak olan Müge Anlı ve eşi de bulunuyordu. Eşiyle birlikte maçı büyük bir ilgiyle takip eden Müge Anlı'nın forma giyerek şapka takması dikkat çekti.

Bu zamana kadar birlikte çektirdikleri hiçbir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmayan ikili, daha önce de ilk kez bir davette yan yana görüntülenmişti.