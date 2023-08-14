Gerginlik büyüyor: Demet Akalın, Resul Dindar kavgasının perde arkası ortaya çıktı!

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün gece 49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festival kapsamında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar, şarkıcı Demet Akalın ile sahnede yaşadığı tartışmayla ilgili açıklama yayımladı.

Şarkıcı Resul Dindar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl 49.'su düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali programında 13 Ağustos pazar günü saat 20.30’da başlaması planlanan konserim, festival programının geç başlamasıyla 21.00’a alındı, akıştaki aksaklıklardan dolayı da 21.20’de sahneye çıkabildim ve durum Demet Akalın ekibiyle paylaşıldı, sahne başlangıç saatimizin organizasyonel sebeplerden sarktığı ve bu sebeple geç başladığımız söylendi. Buna rağmen daha bir saat sahne yapmışken saat 22.20 itibariyle sahnemi bitirmem gerektiği, 22.30’da Demet Akalın sahneye çıkmazsa, gideceği ve sahne almayacağı söylendi ve dakika dakika baskı yapıldı, olayı aynı olduğu şekilde mikrofondan da söyledim" dedi.

"BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR"

"Sahneyi uzatan ben değildim" diyen Dindar, "Henüz 1 saat olmuşken sahnemi bitirmem istendi. Ben de buna karşı doğal sahne süremi kullanmak istediğimi söyledim. Sahne anında 'in' diye baskı yapılması, inmezsem farklı yaptırımlar uygulanacağının söylenmesi, tehditler ve hakaretler bana ve sahne ekibime yapılan büyük saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"YAKIŞIKSIZ MÜDAHALELER YAPILDI"

Dindar, "Ben kimsenin yazdığı gibi sahne süremi uzatmadım. Aksine sahne sürem dolmadan erken bitirmemi isteyerek benim sahneme yakışıksız müdahaleler yapıldı. Ben de bana bildirilen tam saatinde sahneye çıkmak istedim. 20.00 itibariyle de kuliste sahne sıramı bekledim fakat bu tür büyük çaplı festivallerde program akışındaki sarkmalar olağandır. Bu sebepledir ki benden önce sahne alan ekibe 'Bitirin' diye baskı yapmadım, yapmam, sahne sürelerinin bitmesini bekledim elbette. Benim için bu kadar kıymetli olan bir festivalde böyle bir olay yaşandığı için kendi adıma çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde aynı gün konser veren Akalın ile Dindar, seyircilerin önünde tartıştı.

Tartışma şöyle yaşandı; saat 20.30'da sahneye çıkan Resul Dindar, programını uzatınca Demet Akalın, bu duruma bir hayli öfkelendi. Saat 22.30'da sahneye çıkacak olan Akalın, konseri bitirmemesi üzerine Dindar'a bir görevli aracılığıyla haber gönderdi. Şarkı söylerken, görevlinin kulağına Demet Akalın'ın gönderdiği haberin fısıldamasına öfkelenen Resul Dindar, Demet Akalın'ı seyircilere; "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi sahneye 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11" diye şikâyet etti.

Demet Akalın, bunun üzerine sahneye çıkarak Resul Dindar ile tartıştı. Tartışmanın ardından konserine devam eden Dindar, birkaç şarkı daha söyledikten sonra sahneden indi. Hemen ardından da Demet Akalın konserine başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem